В Санкт-Петербурге начато производство нового кроссовера Toyota RAV4 пятого поколения



В Санкт-Петербурге на заводе Toyota стартовало производство Toyota RAV4 пятого поколения. Подготовка к сборке новых автомобилей потребовала серьезных изменений в производственном процессе, на которые компания потратила около 4,8 миллиарда рублей.

Технологические изменения Toyota RAV4 пятого поколения потребовали существенного изменения производственного процесса. На предприятии модернизировали все цеха, выросла автоматизация производства. Установлено 133 робота, что позволило только в цехе сварки повысить количество работ, выполняемых без участия оператора, более чем на 10%.

Кроме того, внедрено более 100 механизмов каракури (приспособления, работающие без электричества), обеспечивающих высокопроизводительный технологический процесс.

Toyota RAV4 пятого поколения претерпел самые масштабные изменения за всю историю существования модели — от революционной архитектуры и нового дизайна до полностью новых агрегатов. Часть навесных деталей Toyota RAV4 теперь производится из алюминия, что позволяет улучшить динамику автомобиля, снизить расход топлива и снизить негативное влияние на окружающую среду.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ