В Санкт-Петербурге начали изготовление уникальных беспилотных катамаранов для кадетского корпуса



В Санкт-Петербурге АО «Средне-Невский судостроительный завод» на базе собственного опытного производства приступило к изготовлению элементов корпуса легкосборных многофункциональных радиоуправляемых безэкипажных судов. В мае комплекты корпусов для четырех судов будут переданы заказчику — Санкт-Петербургскому политехническому университету, а после окончательной сборки и тестирования — Кронштадтскому морскому кадетскому военному корпусу для проведения практических работ.

На верфи выполнят работы по созданию композитных корпусов будущих судов из полимерных композиционных материалов на основе углеродного волокна. Их формирование осуществляется в матрице методом вакуумной инфузии.

Каждый катамаран, представляющий собой маломерное судно с двумя килями-поплавками, соединёнными мостовой частью, будет оборудован солнечными батареями для питания электродвигателей, а также автономной системой управления, позволяющей осуществлять его безэкипажную эксплуатацию.

После завершения сборки и серии испытаний уникальные катамараны будут переданы в Кронштадтский кадетский корпус, где его воспитанники смогут проводить исследования вод Финского залива, знакомиться с основами управления судами и изучать робототехнику.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ