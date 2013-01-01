Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
04 ОКТ, 19:02 МСК
USD (ЦБ)    66,2115
EUR (ЦБ)    76,0505

04 ОКТ, 19:02 МСК
USD (ЦБ)    66,2115
EUR (ЦБ)    76,0505

В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»

Окт 4
Москва Центральный федеральный округ
В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»

Сегодня в конгрессно-выставочном центре северной столицы открылся VIII Международный газовый форум, в котором принимают участие более пяти тысяч делегатов из 51-й страны мира.
Участников автопробега газомоторной техники, который ровно месяц назад стартовал в китайском городе Жудун провинции Цзянсу, встретили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. 15 автобусов, грузовых и легковых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе, за месяц прошли почти 10 тысяч километров по дорогам Китая, Казахстана и России.

Преимущества «голубого топлива» в Санкт-Петербурге продемонстрировали также более двухсот образцов современного газового оборудования и технологий, представленных на выставках форума, в которых участвовали более пятисот компаний. На открытии специальной экспозиции, посвященной импортозамещению в газовой отрасли России, глава Газпрома отметил, что инновационные технологии, разработанные российскими компаниями, сегодня опережают мировые стандарты на два поколения вперед.

Примечательно, что первые отечественные технологии использования газа в промышленности и быту, разрабатывались именно в Санкт-Петербурге. Ровно 200 лет назад на Аптекарском острове впервые зажглись газовые фонари, а в 1835 году было создано «Общество освещения газом Санкт-Петербурга».

По словам Александра Беглова, сегодня «Газпром» является стратегическим партнером Санкт-Петербурга и реализует здесь масштабные социальные программы.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
4 Окт:
4 Окт:
3 Окт:
Центральный федеральный округ:
4 Окт:
3 Окт:
3 Окт:
РОССИЯ:
4 Окт:
4 Окт:
3 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай

После санкций и эмбарго: как сельское хозяйство в России пережило подъем и один неурожай
Экономика

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными

«Валютный голод». Зачем Россия завозит миллиарды долларов и евро наличными
Интервью и комментарии 2

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства

Благие прогнозы Минэкономразвития до 2024 года. Что не так с экономическими ожиданиями правительства
Экономика 2

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?

Продолжительность жизни будет неуклонно расти, говорят ученые. А нужно ли нам это?
Наука и технологии 2

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение

«Либо с Россией, либо с США». Что значат санкции США против Китая за российское вооружение
Интервью и комментарии

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания

Поцеловать Бога в пятку. Зачем мы ищем себе кумиров для подражания
Бизнес и психология 1

Узнай, страна

В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»

В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»

В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов»

В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов»

Из Санкт-Петербурга ушла в море подлодка построенная на «Адмиралтейских верфях» для ВМС Алжира

Из Санкт-Петербурга ушла в море подлодка построенная на «Адмиралтейских верфях» для ВМС Алжира

Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»

Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»

Новости СМИ

Новости дня

17:33 Астроном снял на видео движущийся по поверхности Луны овальный НЛО Астроном снял на видео движущийся по поверхности Луны овальный НЛО Видео
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
Доллары у россиян власти не отберут, Шойгу думает о финансовой столице в Сибири и другие новости четверга
14:21 Британия обвиняет ГРУ во всех мировых кибератаках Британия обвиняет ГРУ во всех мировых кибератаках
14:07 В море рухнул пролет железнодорожной части Крымского моста В море рухнул пролет железнодорожной части Крымского моста
13:52 Москва прощается с Романом Карцевым Москва прощается с Романом Карцевым
13:31 В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней началась стрельба В Ингушетии на протестах из-за границы с Чечней началась стрельба
12:54 Индия может купить у России 1770 танков «Армата» Индия может купить у России 1770 танков «Армата»
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
Путин не увидел в пенсионной реформе выигрыша, Трамп уверовал в злонамеренность Китая и другие новости среды
12:25 Эксперт заявил, что ускорить создание гиперзвукового оружия невозможно Эксперт заявил, что ускорить создание гиперзвукового оружия невозможно

Узнай, страна!

18:33 В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы» В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
Госдолг США достиг рекордных 21,5 трлн долларов, нефть дорожает на глазах и другие новости вторника
17:17 В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов» В Мурманске завершили загрузку ядерного топлива на единственном в мире ПЭБ «Академик Ломоносов»
16:56 Из Санкт-Петербурга ушла в море подлодка построенная на «Адмиралтейских верфях» для ВМС Алжира Из Санкт-Петербурга ушла в море подлодка построенная на «Адмиралтейских верфях» для ВМС Алжира
08:44 Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города» Тамбовщина продолжит модернизацию уличного освещения и создаст в муниципалитетах «умные города»
08:03 В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание
07:18 Представители Республики Каракалпакстан намерены сотрудничать с омским «Агропарком MAKOSH» Представители Республики Каракалпакстан намерены сотрудничать с омским «Агропарком MAKOSH»
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
По Крымскому мосту началось грузовое движение, вступил в силу «закон Яровой» и другие новости понедельника
28 СЕН, 14:23 Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается Туристическая отрасль в Курской области уверенно развивается

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter