В Санкт-Петербурге на площадке Экспофорума финишировал российско-китайский автопробег «Газ в моторы»



Сегодня в конгрессно-выставочном центре северной столицы открылся VIII Международный газовый форум, в котором принимают участие более пяти тысяч делегатов из 51-й страны мира.

Участников автопробега газомоторной техники, который ровно месяц назад стартовал в китайском городе Жудун провинции Цзянсу, встретили председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер и врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. 15 автобусов, грузовых и легковых автомобилей, работающих на сжиженном природном газе, за месяц прошли почти 10 тысяч километров по дорогам Китая, Казахстана и России.

Преимущества «голубого топлива» в Санкт-Петербурге продемонстрировали также более двухсот образцов современного газового оборудования и технологий, представленных на выставках форума, в которых участвовали более пятисот компаний. На открытии специальной экспозиции, посвященной импортозамещению в газовой отрасли России, глава Газпрома отметил, что инновационные технологии, разработанные российскими компаниями, сегодня опережают мировые стандарты на два поколения вперед.

Примечательно, что первые отечественные технологии использования газа в промышленности и быту, разрабатывались именно в Санкт-Петербурге. Ровно 200 лет назад на Аптекарском острове впервые зажглись газовые фонари, а в 1835 году было создано «Общество освещения газом Санкт-Петербурга».

По словам Александра Беглова, сегодня «Газпром» является стратегическим партнером Санкт-Петербурга и реализует здесь масштабные социальные программы.

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ