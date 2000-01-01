В Санкт-Петербург прибыл новейший земснаряд «Юрий Маслюков», построенный в Карелии



В Большой порт Санкт-Петербурга через Онежское озеро прибуксировано новое дноуглубительное судно «Юрий Маслюков» проекта TSHD-2000 для нужд «Росморпорта». Земснаряд построен на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе в Карелии и является уникальным для России по размерным характеристикам и техническим решениям.

Проект самоотвозного землесоса «Юрий Маслюков» был разработан голландским конструкторским бюро Damen Shipyards Group. В ходе строительных работ применялись различные покрытия, в том числе антикоррозионная схема с применением противообрастающего покрытия для подводной части, а также ледостойкого покрытия, разработанного специально для ледоколов и судов ледового класса ARC4, — для зоны пояса переменных ватерлиний.

Это современное, мощное, экономичное судно представляет собой синтез новых технических решений и опыта эксплуатации ранее построенных дноуглубительных судов подобного класса. Его длина превышает 80 метров, а ширина — 16 метров. Осадка при землечерпании — 5,1 метра, максимальная глубина разработки грунта — 22 метра, объем трюма — 2000 кубометров. Судно было построено по заказу Архангельского филиала «Росморпорта».

Санкт-Петербург, Северо-Западный федеральный округ