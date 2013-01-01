В Самарской области запущено первое в России производство модульных напольных ПВХ-покрытий



В поселке Отрадный Самарской области открылось производство нового на российском рынке продукта – жесткого модульного напольного покрытия с замковым соединением на заводе группы компаний «Таркетт», который является одним крупнейших в мире производителей напольных ПВХ-покрытий. Инвестиции завода в новое производство составили 160 млн рублей. Для работы на новой линии создано 15 рабочих мест. При выходе предприятия на полную мощность будет трудоустроено еще 44 специалиста.

Линии, введенные в эксплуатацию, позволят ежегодно производить 750 тыс. м2 готовой продукции. Мощности производства модульных полихлорвиниловых (ПВХ) покрытий по новой технологии могут быть увеличены до 2,8 млн м2 в год. При этом годовая выручка предположительно составит 2,6 млрд рублей.

Новая категория продукции похожа на ламинат, но более проста в укладке и уходе. Преимущество нового продукта заключается в том, что он обладает высокой прочностью, не боится воды, легко укладывается. При этом он не холодный и не такой тяжелый, как керамическая плитка.

Производственный процесс изготовления ПВХ-листов состоит из трех этапов: формирования полотна, нанесения лакового покрытия, раскроя и профилирования. Высокая автоматизация производства позволила отработать четкую технологию обеспечения качества продукта. Для себя предприятие разработало 72 показателя контроля продукции.

Самарская область, Приволжский федеральный округ