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В Самарской области запущена высокоскоростная линия розлива соков, не имеющая аналогов в России

Дек 4
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области запущена высокоскоростная линия розлива соков, не имеющая аналогов в России

В Самарской области ООО Фирма «Нектар» в партнерстве с Tetra Pak запустила новую высокотехнологичную производственную линию розлива соков и сокосодержащих напитков, что позволит увеличить объём выпускаемой продукции в три раза (до 24 тыс. упаковок в час) и оптимизировать технологические и рабочие процессы. Это первый в стране запуск энергоэффективного конвейера с форматом компактной и экологичной упаковки. Выход линии на полную мощность запланирован на середину декабря 2019 года.
Компания «Нектар» первой в России модернизировала свою производственную площадку под производство всего ассортимента продукции в новой упаковке формата Tetra Brik Aseptic для линейки соков и нектаров.

Введенная в эксплуатацию новая высокоскоростная линия Tetra Pak A3/Speed предназначена для розлива напитков в картонную упаковку уникальной формы с двумя фронтальными гранями объемом 200 мл. Упаковочный материал сертифицирован по стандартам FSC (Forest Stewardship Council – Лесной попечительский совет) в соответствии с мировыми экологическими и стандартами. Упаковка полностью подлежит вторичной переработке.

По словам директора компании «Нектар» Германа Сивакова, «международный опыт показывает, что новый формат пользуется заметным спросом, его запуск будет успешным и в России».

Самарская фирма «Нектар» является крупнейшим производителем соков, фруктов, ягод и овощей в регионе. Ее продукцией снабжаются жители различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно география продаж расширяется. Одна из немногих в России и единственная в регионе, компания занимается полным циклом производства от выращивания саженцев в питомнике до переработки плодов и реализации готовой продукции.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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