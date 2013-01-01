В Самарской области стартует строительство двух новых производств в ОЭЗ «Тольятти» за 4 млрд рублей



В Самарской области экспертный совет особой экономической зоны «Тольятти» утвердил сразу две заявки, прошедших экспертную проверку на соответствие требованиям к резидентам ОЭЗ. Общий объем инвестиций составит почти 4 млрд рублей. Будет создано 584 новых высокотехнологичных рабочих мест.

На территории инвестиционной площадки стартует расширение уже действующего производства изделий из керамогранита. К заводу необходимо подвести железнодорожную инфраструктуру и расширить площадь участка под увеличение производственных мощностей. Заявленная сумма инвестиций — более 3,5 млрд рублей при создании 452 новых рабочих мест.

Кроме того, здесь же начинается реализация проекта по созданию производства пластмассовых автокомпонентов с инвестициями более 460 млн рублей. Новое предприятие обеспечит рабочими местами 132 специалиста. Непосредственная близость к «АВТОВАЗу» создает уникальные возможности для локализации и развития автокомпонентных производств.

Самарская область, Приволжский федеральный округ