В Самарской области создали первую в России IT-систему «электронный агроном», связанную с космосом



В Самарском национальном исследовательском университете им. Королева разработали программный комплекс для сельхозпроизводителей, который с помощью анализа ряда факторов позволит точнее прогнозировать состояние посевов и получать высокий урожай. «Электронный агроном» оценивает состояние посевов по данным снимков из космоса. До настоящего времени на российском агрорынке подобных систем поддержки принятия решений не было.

Для того чтобы составить прогноз урожая, программный комплекс оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков, полученных из космоса. Также проводится анализ температурных показателей, осадков и влажности. Кроме того, принимаются во внимание типы и качество посевов в предыдущие годы на этом же поле.

Это особенно актуально в связи с климатическими изменениями, в частности – с аномально теплой зимой 2020 года.

Самарская область, Приволжский федеральный округ