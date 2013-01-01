В Самарской области создали опытный образец оборудования, раздающего Wi-Fi из-под земли
Июл 30
В Самаре дочернее предприятие концерна «Автоматика» (входит в Ростех) «Самарское инновационное предприятие радиосистем» (АО «СИП РС») по инициативе компании «Ростелеком» разрабатывает оборудование, способное создать сигнал Wi-Fi, не теряющий устойчивости при размещении аппаратуры под землей. Точки доступа будут создаваться на основе существующей подземной инфраструктуры городских телефонных сетей.
Среди основных особенностей создаваемого оборудования - высокая степень защищенности от влаги и перепадов температур, а также специализированная антенна, которая позволяет создать устойчивый сигнал, не теряющий качества при создании сигнала Wi-Fi под землей.
Опытные образцы оборудования в ближайшие месяцы пройдут тестирование в телекоммуникационных колодцах макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» в Приволжском федеральном округе. После прохождения тестирования новой аппаратуры будет принято решение о ее запуске в коммерческую эксплуатацию.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
30 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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