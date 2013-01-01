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В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей

Мар 23
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области приступили ко второму этапу строительства Фрунзенского моста за 5,5 млрд рублей

В Самаре начался второй этап строительства Фрунзенского моста, связывающего исторический центр города с отдаленными районами. Работы включают сооружение мостового перехода через железнодорожные пути и транспортной развязки, которая обеспечит дополнительный выезд из Самары и увеличит пропускную способность магистрали. Общая стоимость работ — 5,5 млрд рублей.
Проектом предусмотрено строительство 4-6-ти полосной автомобильной дороги с двумя транспортными развязками и путепроводом через железную дорогу. Работы осуществляются по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Сейчас подрядная организация ООО «Самаратрансстрой» приступила к бетонированию подпорной стены будущего путепровода. Всего для строительства транспортной развязки будет использовано 9,5 тысяч куб. метров бетона.

На объекте работает 50 человек, при необходимости подключат вторую смену. Для бетонирования подпорной стены устраивается песчаное основание, устанавливаются арматурные каркасы, в которые будет заливаться бетон.

Также продолжаются работы по переустройству коммуникаций, расположенных в теле будущей автомобильной дороги, ведется устройство дорог-дублеров – будущих съездов с развязки. Кроме того, начата заготовка материалов для обустройства фундаментов опор путепровода через железнодорожные пути.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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