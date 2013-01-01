В Самарской области открылся крупный молочный завод, управляемый с одного пульта



В г. Тольятти Самарской области ООО «Волга Индустрия» запустило в производственную эксплуатацию новый молочный завод. Мощности высокоавтоматизированного предприятия рассчитаны на переработку 140 тонн молока в сутки.

Предприятие оснащено современным высокотехнологичным оборудованием, позволяющим готовить продукты, обладающие высокими вкусовыми качествами и длительными сроками хранения.

«Наши молоко, кефиры и йогурты готовятся строго по ГОСТ. Поэтому работаем только на сырье с проверенных, давно и хорошо себя зарекомендовавших ферм Самарской области, — отмечает директор предприятия Юрий Гаков. - Большие сроки годности не должны пугать потребителей: современные технологии производства и упаковки позволяют без использования консервантов надолго сохранять вкус и пользу молочных продуктов. Вопросы с логистикой и дистрибуцией также уже решены: с середины лета наши продукты будут продаваться практически во всех крупных торговых сетях.

«Волга Индустрия» — автоматизированное производство, где работает минимум людей (предприятие управляется с одного пульта). В результате ни на одном участке молоко не соприкасается с человеческими руками, а при небольшой длине молокопроводов нет возможности попадания или развития в продуктах посторонних микроорганизмов.

Первое время ООО «Волга Индустрия» будет выпускать молоко и йогурты пользующихся высоким спросом торговых марок «Пестравка» и «Домашкино». В июле будет запущено производство обогащенных витаминами йогуртов и биокефира под новой маркой «БиАктив».

Самарская область, Приволжский федеральный округ