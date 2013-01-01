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В Самарской области открыли первый в России завод по производству автокомпонентов из пластмасс

Янв 15
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области открыли первый в России завод по производству автокомпонентов из пластмасс

В Тольятти (Самарская область) в индустриальном парке «Автоваз» французская компания «Новарес» — крупный поставщик пластиковых комплектующих для целого ряда автопроизводителей — открыла первый завод в России с целью локализации производства. Новое предприятие начнёт серийный выпуск деталей для двигателей автомобилей Lada в мае 2020 года. Планируется создать более 100 новых рабочих мест.
Производство автокомпонентов методом литья пластмасс под давлением будет организовано на арендованном участке площадью 1,8 тыс. кв. метров. К следующему году планируется расширить предприятие и арендовать еще 2,6 тыс. кв. метров площадей для производства и сборки рейлингов на крыши автомобилей.

Ожидается, что при выходе на полную мощность ежегодный оборот завода достигнет около 1 млрд рублей.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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