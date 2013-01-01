В Самарской области открыли первый в РФ комплекс по производству катализаторов для нефтепереработки
Янв 29
В г. Новокуйбышевске Самарской области на площадке «Новокуйбышевского завода катализаторов» ввели в эксплуатацию новый промышленный объект, на котором будут ежемесячно производить до 6 тонн катализаторов процессов нефтепереработки и нефтехимии. До настоящего времени в России такие технологические возможности отсутствовали.
В состав нового опытно-промышленного комплекса общей площадью 720 кв. метров входят 9 основных технологических линий, а также 5 вспомогательных блоков, которые включают в себя оборудование для производства катализаторов процессов нефтепереработки, а также различные средства контроля, измерения и управления процессами. Промышленные установки предприятия способны производить около 200 кг различных катализаторов в сутки.
В настоящее время доля импорта катализаторов гидроочистки составляет 90-95%. Новые технологические возможности в перспективе позволят заметно снизить зависимость России от импортной продукции в данной области.
Благодаря вводу в эксплуатацию нового комплекса ожидается значительный экономический эффект за счет сокращения затрат на закупку катализаторов сторонних производителей, а также логистической составляющей.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
29 Янв 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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