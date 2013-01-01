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В Самарской области начали выпускать стальные шаровые краны для трубопроводов

Ноя 29
Москва Центральный федеральный округ
В Самарской области начали выпускать стальные шаровые краны для трубопроводов

При поддержке Фонда развития промышленности компания «Самараволгомаш» запустило импортозамещающее производство продукции, которая применяется при добыче, транспортировке и переработке углеводородов.
В реализацию проекта вложено 220 млн рублей. Из них 63 млн рублей на закупку современного оборудования получено в виде льготного займа ФРП по программе «Проекты развития». Ежегодно планируется выпускать 750 единиц шаровых кранов различных типов.

Продукция Самараволгомаша уже используется на Ямбургском, Заполярном, Новоуренгойском, Южно-Русском, Западно-Салымском и других крупных месторождениях нефти и газа в России. Теперь самарские машиностроители будут поставлять нефтяникам шаровые краны, адаптированные к работе в любых климатических условиях, в высокотемпературных и агрессивных средах с высоким содержанием сероводорода, углекислого газа, метанола или механических примесей.

По индивидуальным техническим требованиям конечного заказчика на заводе могут изготовить оборудование для перекачивания сред, температура которых доходит до +220 градусов Цельсия.

Шаровые краны часто устанавливаются на трубопроводах, расположенных в труднодоступных районах, поскольку их главными характеристиками являются надежность, легкость монтажа и простота технического обслуживания.

До недавнего времени большинство трубопроводной арматуры, применяемой в России, производилось в Китае и странах Европы. Сегодня российские нефтедобывающие компании переориентируются на продукцию отечественных предприятий.

Самарская область, Приволжский федеральный округ



 
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