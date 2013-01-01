В Самарской области начали подготовительные работы для строительства моста через Волгу за ₽120 млрд



В Самарской области подрядные организации приступили к подготовительным работам для строительства моста через Волгу протяженностью 3,7 км, который войдет в состав транспортного коридора Европа — Западный Китай. На правом берегу Волги дорога от моста соединится с подъездом от трассы М-5 «Урал» к Ульяновску, на левом — с М-5 «Урал». Стоимость работ оценивается в 120 млрд рублей. Открытие моста запланировано на 2024 год.

В настоящее время на площадке обустраиваются временные объездные пути, строятся рабочие городки на обеих берегах Волги, а также речной причал для приема стройматериалов. Ежедневно на объекте работают 75 человек.

Рабочие городки смогут вместить около 1000 человек. В работе задействуют специалистов, возводивших моста через Керченский пролив. В зимний период пройдут подготовительные работы. Первые сваи начнут забивать весной 2020 года.

Запуск Самарского моста снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, сократит время поездки до Москвы, а также повысит привлекательность для инвесторов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Тольятти».

Самарская область, Приволжский федеральный округ