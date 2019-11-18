В Самарской области металлурги впервые в России начали применять 3D-технологии магниевого литья



На самарском предприятии ПАО «Кузнецов» в литейном производстве впервые внедрен экономичный метод изготовления магниевых отливок. В процессе изготовления крупногабаритных отливок деталей диаметром до 2 метров использованы формы и стержни, изготовленные методом селективного выращивания на 3D-принтере. В результате внедрения технологии удалось сократить цикл и стоимость изготовления деталей из магниевых сплавов, которые содержат редкоземельные металлы.

В рамках реализации проекта специалистами ПАО «Кузнецов» разработаны методики изготовления отливок: осуществлена разработка литниково-питающих систем, проведено 3D-моделирование процесса заливки деталей, позволяющее в процессе проектирования выявить и устранить дефекты отливок. В отличие от стандартной технологии данный способ не требует изготовления и доработки крупногабаритной оснастки – самого дорогого и трудоемкого этапа литья. Самарская область, Приволжский федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪