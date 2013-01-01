В Самарской области «АвтоВАЗ» начал выпуск автомобилей Lada Granta Cross повышенной проходимости



В г.Тольятти Самарской области крупнейшая российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» начала производство и отправила в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross — универсала повышенной проходимости.

Новую модель отличает самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет — 198 мм. На кузове установлен защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений. Кроме того, у универсала имеются 15-дюймовые двухцветные литые диски оригинального дизайна. Интерьер автомобиля выполнен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях.

В базовую комплектацию автомобиля входят климатическая система и рейлинги на крыше. При разработке Lada Granta Cross увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы, что позволяет преодолевать сугробы и колеи и безопасно парковаться у высоких бордюров.

На сегодняшний день LADA Granta является самым продаваемым автомобилем в России. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций новой модели и различные конфигурации силового агрегата.

Самарская область, Приволжский федеральный округ