В Самаре запустили производство новых для РФ стройматериалов — акустических сэндвич-панелей
Апр 27
Самарская компания «Техностиль», являющаяся одним из лидеров российского рынка стройматериалов, запустила в производство новый вид продукции: акустические сэндвич-панели. Они эффективно способствуют снижению уровня шума как в жилых домах, так и на производственных объектах. Шумопоглощающие свойства не влияют на несущую способность сэндвич-панелей.
Новые материалы способны подавлять и отражать шум. Это стало возможным благодаря применению минеральной ваты и пенополистиролов.
Перфорация стальных обшивок увеличивает звукопоглощение сэндвич-панелей, превращая обычную ограждающую конструкцию, еще и в шумопоглощающую преграду.
Новая продукция будет реализовываться рынке строительных материалов регионов России и ближнего зарубежья.
Самарская область, Приволжский федеральный округ
27 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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