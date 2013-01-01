В Сахалинской области заложили фундамент современного предприятия по производству рыбной муки и жира
Мар 25
Дальнейшее строительство здания нового завода в Южно-Курильске будут вести параллельно с монтажом и наладкой производственного оборудования, чтобы уже к концу 2019 года запустить производство.
предприятия на острове Кунашир оказала «Корпорация развития Сахалинской области». На льготных условиях было профинансировано изготовление в Таиланде двух высокотехнологичного производственных линий будущего цеха.
В Южно-Курильск уже доставлено оборудование, которое в пиковый период способно перерабатывать до 504 тонн сырья в сутки.
На новом предприятии будет создано 46 новых рабочих мест.
С выходом производства на полную мощность в 2021 году ежегодный вклад ООО ПКФ «Южно-Курильский рыбокомбинат» в валовый региональный продукт вырастет до 1,7 миллиарда рублей, а поступление налогов в региональный бюджет увеличится до 92 миллионов рублей.
Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ
25 Мар 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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