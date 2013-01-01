В Сахалинской области ввели в эксплуатацию российско - белорусскую молочно-товарную ферму



Совместный аграрный проект России и Белоруссии, реализованный в селе Раздольном на юге Сахалина, при выходе на проектную мощность обеспечить ежегодное производство более 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса.

Ферму построили «с нуля» за два года на базе совхоза «Корсаковский». На участке свыше 30 гектаров разместили производственные помещения общей площадью более 25 тысяч квадратных метров. Построено восемь сенажно-силосных траншей вместимостью по две тысячи тонн каждая, здания и сооружения основного производства, переработки навоза, инженерная и транспортная инфраструктура. Для размещения животных построены три коровника и три телятника. Во всех помещениях создан оптимальный микроклимат и обеспечено антискользящее покрытие.

На предприятии будет содержаться тысяча голов основного стада, применяться передовой белорусский опыт и технологии беспривязного содержания скота и автоматизированного доения.

Для работников фермы еще в начале 2018 года в Раздольном был сдан в эксплуатацию первый на постсоветском Сахалине агрогородок. Сотрудникам АО «Совхоз «Корсаковский» предоставляют служебное жилье в 50-ти одноэтажных трехкомнатных домах площадью по сто квадратных метров с земельными участками. В первую очередь ключи от квартир получили молодые специалисты и многодетные семьи.

В строительство молочно-товарной фермы и агрогородка инвестировано более 2 миллиардов рублей.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ