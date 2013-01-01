В Сахалинской области построят самый длинный в России угольный конвейер



Линию по транспортировке угля протяженностью 28 км возведет в Углегорском районе "Восточная горнорудная компания" (ВГК), которая инвестирует в этот проект около 7,8 миллиардов рублей.

Эти планы были озвучены на совещании по развитию морских портов, которое провел губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что в настоящее время на островах работают 8 морпортов и 11 терминалов и вся эта инфраструктура требует масштабного обновления, для того чтобы соответствовать нормам работы перегрузочной техники и судов большой вместимости.

По словам председателя совета директоров «Восточной горнорудной компании» Олега Мисевры, новый конвейер соединит Солнцевский разрез и морпорт Шахтерск и увеличит объемы транспортировки угля в три раза – с 7,5 млн тонн в 2018 году до 20 миллионов тонн в перспективе. Развитие этого порта напрямую связано с планами по увеличению добычи и экспорта угля в страны Азиатско-тихоокеанского региона.

ВГК уже заключила договор на изготовление, поставку и монтаж оборудования магистрального ленточного конвейера с французской компанией RBL-REI SA— мировым лидером в области инжиниринга подобных систем.

Новый конвейер будет закрытым на всем протяжении и позволит кардинально снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Строить конвейер начнут уже в мае, а в конце 2019 года инвесторы намерены приступить к вертикальной планировке трассы линии и монтажу фундамента. Завершить строительство планируется к 2021 году.

Параллельно ведется работа по развитию порта Шахтерск. На причале уже установили две судопогрузочные машины с самой высокой производительностью на Дальнем Востоке, до 5 млн тонн увеличивают емкость складов. Сегодня модернизируют портовый флот -в 2019 году поставят еще четыре самоходные баржи грузоподъемностью по 7,5 тысячи тонн каждая. Планируется установить дополнительные рейдовые суда-перегружатели - объем перегрузки угля должен составить до 100 тысяч тонн в сутки.В порту уже налажена система экологического мониторинга, конвейер оснащен пылеулавливающими установками. Борьбу с угольной пылью ведет пылеподавляющая мобильная установка «Соманган» стоимостью 28 млн рублей.

Олег Мисевра подчеркнул, что рост портовых мощностей придаст дополнительный импульс развитию смежных бизнесов, а каждое рабочее место в порту создает еще три места на угольном разрезе.

Сахалинская область, Дальневосточный федеральный округ