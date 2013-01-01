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В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров

Ноя 28
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области запустили вторую очередь завода по выпуску добавок для полимеров

Компания «Европолимер-Трейдинг» создала высокотехнологичное производство мелонаполненных компаундов, которые позволят российским производителям полимерной продукции оптимизировать технологический процесс, снизить себестоимость и улучшить потребительские качества своих товаров.
Новые добавки на основе карбоната кальция были разработаны в сотрудничестве с европейскими технологами. В ходе реализации проекта закуплено лабораторное оборудование, современные линии компаундирования с высокоточным дозированием. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объем выпуска продукции в 2,5 раза - до 1300 тыс. тонн в месяц.

Построенное в Ростовской области предприятие входит в группу компаний «Европолимер», которая сегодня является крупнейшим производителем полимерной продукции в Южном федеральном округе.

В 2016 году холдинг запустил производство минерально-наполненных добавок мощностью 500 тонн/мес. В качестве сырья используется кальцит, выпущенный на российском заводе компании Omya. Сегодня налажено производство трех марок меловых добавок на основе линейного полиэтилена, предназначенных для производителей пакетов, пленок, ненапорных труб, полипропиленовых мешков, различных ПЭ- и ПП-листов.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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