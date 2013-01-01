В Ростовской области запустили производство прицепов для грузовиков и сельхозтехники



Резидент ТОР «Гуково» машиностроительный завод «Титан» инвестировал в проект 327 млн рублей, получив при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) льготный заем на 150 млн рублей

Средства займа были направлены на ремонт производственных площадей и покупку современного оборудования.

Модернизация станочного парка позволит заводу увеличить ежегодный объем производства до 1260 единиц 27-ми базовых моделей техники на общую сумму более 1 млрд рублей. Пятую часть от общего объема произведенной продукции планируется поставлять в страны ближнего зарубежья — Армению, Беларусь, Казахстан, Азербайджан и Туркменистан.

Строительство завода «Титан» началось в 2016 году, когда компания-инвестор одной из первых получила статус резидента ТОР Гуково. Проект «Титана» стал 50-м производством, открывшимся в 2018 году при поддержке ФРП.

Компания производит зерновозы, самосвалы для перевозки различных сыпучих грузов на шасси грузовых автомобилей, тракторные прицепы, а также не имеющие аналогов в России самосвальные прицепы с задней разгрузкой для инертных грузов. Почти 80 процентов этой прицепной техники - сельхозпредприятия и строительные компании Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края.

Ростовская область, Южный федеральный округ