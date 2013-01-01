В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»



В городе Каменск-Шахтинский компания «КОМЗ-Экспорт» разработала и наладила выпуск нового электробуса, который заряжается от бытовой сети электросети 220 В и предназначен для перевозки пассажиров и грузов внутри парков, выставочных комплексы и других закрытых территорий.

Новый электробус представлен шестью моделями с 16-ю,18-ю и 20-ю посадочными местами, которые отличаются продольно-поперечным и поперечным расположением мест, а также наличием или отсутствием навесных пластиковых дверей и панелей.

С мая 2017 года ЗАО «КОМЗ-Экспорт" выпускает электромобиль «Элекар 5Е-4» и экспортирует электромобили в страны СНГ.

Расположенное в Ростовской области предприятие помимо электромобилей и электробусов производит автобетоносмесители, бетонные заводы, сварочные электроды и абразивные круги, почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, парковые фонари, оборудование и комплектующие для различных отраслей.

Ростовская область, Южный федеральный округ