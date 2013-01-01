Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 17:52 МСК
USD (ЦБ)    63,7705
EUR (ЦБ)    72,5900

22 МАР, 17:52 МСК
USD (ЦБ)    63,7705
EUR (ЦБ)    72,5900

В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

Мар 22
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

В городе Каменск-Шахтинский компания «КОМЗ-Экспорт» разработала и наладила выпуск нового электробуса, который заряжается от бытовой сети электросети 220 В и предназначен для перевозки пассажиров и грузов внутри парков, выставочных комплексы и других закрытых территорий.
Новый электробус представлен шестью моделями с 16-ю,18-ю и 20-ю посадочными местами, которые отличаются продольно-поперечным и поперечным расположением мест, а также наличием или отсутствием навесных пластиковых дверей и панелей.

С мая 2017 года ЗАО «КОМЗ-Экспорт" выпускает электромобиль «Элекар 5Е-4» и экспортирует электромобили в страны СНГ.

Расположенное в Ростовской области предприятие помимо электромобилей и электробусов производит автобетоносмесители, бетонные заводы, сварочные электроды и абразивные круги, почвообрабатывающую технику, моторные катамараны, парковые фонари, оборудование и комплектующие для различных отраслей.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Мар:
22 Мар:
22 Мар:
Центральный федеральный округ:
22 Мар:
22 Мар:
22 Мар:
РОССИЯ:
22 Мар:
21 Мар:
21 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?

ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?

В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»

В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии

В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии

В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»

В Тамбовской области выпустили опытные образцы «искусственного сердца»

Новости СМИ

Новости дня

17:30 Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
16:58 "Роснано" полностью выполнила свою миссию "Роснано" полностью выполнила свою миссию
16:37 Екатерину Варнаву сочли угрозой безопасности Украины Екатерину Варнаву сочли угрозой безопасности Украины
15:55 В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на двойную пенсию В Пенсионном фонде рассказали, кто имеет право на двойную пенсию
15:28 Алина Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Японии Алина Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Японии
14:59 В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Голанских высот В Кремле прокомментировали слова Трампа о признании Голанских высот
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
14:27 Банк России сохранил ключевую ставку Банк России сохранил ключевую ставку

Узнай, страна!

17:42 ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»? ТОП-10 достижений недели: в каких российских регионах наступило «время первых»?
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:04 В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO» В Ростовской области запустили производство электробусов «Elebus-TIGARBO»
16:42 В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии В Санкт-Петербурге выпустили гидрогенераторы для Усть-Джегутинской ГЭС в Карачаево-Черкессии
13:54 Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства Тамбовская область существенно нарастит объем жилищного строительства
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан
19 МАР, 10:36 В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter