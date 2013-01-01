В Ростовской области запущено первое в России производство элитного обезалкоголенного вина



В Ростовской области производитель вина марки «Вина Арпачина» приступил к производству обезалкоголенного вина с использованием итальянского оборудования. Единственная в России установка позволяет извлекать алкоголь из готового натурального вина. Инвестиции в проект составили 130 тысяч евро. Обезалкоголенное вино полностью сохраняет вкусовые качества напитка, но содержание алкоголя составляет менее 0,5 градуса.

Такое вино стоит дороже, т.к. из трех литров обычного вина получается вдвое меньше обезалкоголенного. По словам главы КФХ, винодела и виноградаря Юрия Малика, реализующего проект, это вино «подойдет для тех, кто за рулем, кто постится или просто отказался от алкоголя». При этом напиток относится к элитному сегменту виноделия.

Сейчас производство рассчитано на выпуск 50 тысяч бутылок в год, при выходе полную мощность планируется производить 100 тысяч бутылок вина уникальных донских сортов Красностоп Золотовский, Сибирьковый, Цимлянский Черный, Кумшацкий Белый, а также Алигате и Саперави.

Первая партия обезалкоголенного вина уже отправлена в пять московских ресторанов и фирменный магазин «Вина Арпачина» в Ростове-на-Дону.

Весь виноград для этих целей выращивается в КФХ Юрия Малика на 30 га вблизи станицы Манычская. Виноградники в Ростовской области являются самой северной зоной промышленного виноградарства в России.

Ростовская область, Южный федеральный округ