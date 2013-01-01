В Ростовской области стартовало производство новой линейки «тяжелых» тракторов



На основной производственной площадке «Ростсельмаша» запустили промышленное производство сельскохозяйственных машин RSM 3000-ой серии.

Концепт этих машин был представлен на международной выставке «Агросалон-2018», а первый сошедший с конвейера RSM 3535 - на проходившей с 27 февраля по 1 марта в Ростове-на-Дону в выставочном комплексе «ДонЭкспоцентр» выставке «Интерагромаш».

На данный момент Ростсельмаш является единственным в России производителем сельскохозяйственных тракторов мощностью выше 430 л.с., а новая серия имеет высокий уровень локализации, за счет чего стоимость тракторов будет на 20–30 процентов ниже импортных аналогов в зависимости от модификации.

Мощные тракторы RSM 3000-й серии относятся к высокопроизводительным машинам 8-ого тягового класса и предназначены для выполнения энергоемких операций с широкозахватными агрегатами. Наиболее эффективно они смогут работать в крупных хозяйствах с площадью пашни свыше 2,5 тыс. га, поскольку именно при таких объемах работы машины показывают максимально высокую производительность и экономичность.

Трактора серии 3000 имеют высокую тяговую способность и надежность основных узлов - двигателя, мостов, АКПП. В базовую комплектацию машин входит двухместная кабина, многофункциональный джойстик управления и цветной монитор, круиз-контроль, радар скорости, производительная гидравлическая система 208 или 303 л/мин, блокировка межколесных дифференциалов, сдвоенные колеса, система дистанционного мониторинга Agrotronic.

Ростовская область, Южный федеральный округ