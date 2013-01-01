В Ростовской области стартовал проект крупнейшего в мире завода по производству льняного масла



В Азовском районе Ростовской области стартовал проект строительства завода по производству льняного масла. Совместное предприятие будет создано с участием бельгийской масложировой компании Vandeputte. Объем инвестиций составит 1,6 млрд рублей. Предполагается, что это будет крупнейшее в мире предприятие по переработке льна.

Расположится завод в селе Кулешовка, на площадях бывшего Азовского комбината детского питания. Его мощности позволят производить до 450 тонн льняного масла в сутки, годовой объём переработки льна оценивается в 130 тысяч тонн. Предусмотрено также создание ёмкостей по единовременному хранению до 30 тыс. тонн семян льна.

Большой объем продукции планируют экспортировать, при этом имеет большое значение близость к порту Азов. Решающим фактором при выборе места для создания завода стала готовность региональных властей поддержать проект.

Ростовская область, Южный федеральный округ