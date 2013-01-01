В Ростовской области приступили к отгрузке в Индию теплообменного оборудования для АЭС



Волгодонский завод «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) отгрузил первый парогенератор ПГВ-1000М из комплекта теплообменного оборудования, произведенного заводом по международному контракту для четвертого энергоблока АЭС «Куданкулам» в Индии. Диаметр корпуса изделия — более 4 метров, длина — 15 метров. Вес оборудования — 340 тонн. Протяженность маршрута составит 21 000 километров.

В индийский штат Тамилнад изготовленное оборудование будет доставлено несколькими видами транспорта. От завода до специализированного причала на Цимлянском водохранилище парогенератор будет транспортирован автомобильным путем. Затем агрегат с помощью уникального козлового крана грузоподъемностью 650 тонн переместят на сухогрузное судно и речным путем доставят в порт Санкт-Петербурга. Оттуда парогенератор отправится морским путем вокруг Европы и через Суэцкий канал выйдет к берегам Индии.

АО «Атомэнергомаш» – поставщик основного оборудования для АЭС «Куданкулам». Для третьего и четвёртого блоков электростанции предприятия дивизиона производят парогенераторы, главные циркуляционные насосы и трубопроводы, компенсаторы давления, сепараторы-пароперегреватели, подогреватели высокого давления, трубопроводную арматуру и другое оборудование.

Ростовская область,Южный федеральный округ