В Ростовской области построили подъемный мост через Северский Донец за 1,3 млрд рублей



В Ростовской области ввели в эксплуатацию новый мост длиной более 1 км через реку Северский Донец с разводным пролетом, что позволяет проходить крупногабаритным судам. На возведение сооружения потребовалось больше года. Инвестиции в реализацию проекта составили 1,3 млрд рублей. Во время торжественного мероприятия в конструкцию была заложена капсула с посланием потомкам, которую должны открыть через 50 лет.

Автомобильный мост соединил город Каменск-Шахтинский и населенные пункты Каменского района, что позволило вдвое сократить время в пути и разгрузить трассу М-4 «Дон».

Мост шириной 13,8 метра с двухполосным движением оборудован освещением, пешеходными тротуарами. При этом полосы движения на 6 метров шире обычных. Центральный пролёт длиной 45 метров может подниматься на 5-6 метров.

Современный мост построен вместо старого гужевого, который прослужил почти 150 лет.

Ростовская область, Южный федеральный округ