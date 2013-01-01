В Ростовской области построили первый межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс
Дек 27
В Волгодонском районе Ростовской области группа компаний «Чистый город» завершила строительство первого в регионе межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса (МЭОК) мощностью до 200 тыс. тонн в год. Общий объем инвестиций в проект, реализованный за 1,5 года, составил 840 млн рублей.
Все основные работы на объекте выполнены с применением современных технологий. Построены здания административного и мусоросортировочного комплексов, оборудовано три участка полигона ТКО и площадка биокомпостирования. Завершается монтаж оборудования, ведутся пуско-наладочные работы и оформление разрешительной документации на ввод завода в эксплуатацию.
Ростовский мусороперерабатывающий комплекс начнет принимать отходы в первой половине 2020 года.
Ростовская область, Южный федеральный округ
27 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
Москва:
|27 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек:
Центральный федеральный округ:
|27 Дек:
|27 Дек:
|27 Дек:
РОССИЯ:
|26 Дек:
|26 Дек:
|26 Дек: