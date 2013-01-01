В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии
Апр 13
Власти Ростовской области поддержат предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые выполняют государственный заказ. Все 25 региональных предприятий комплекса продолжили работу в режиме карантинных ограничений. Также разрабатывается комплекс мер по поддержке строительной отрасли для исключения остановки строительства объектов в условиях проведения противоэпидемических мероприятий в условиях пандемии коронавируса.
По наиболее значимым государственным контрактам предприятия ОПК поддержат с помощью авансирования 80% работ.
В строительной отрасли временно смягчены требования действующего законодательства к застройщикам. Антикризисные меры также коснутся возможного нарушения сроков передачи объектов долевого строительства, завершения строительства, а также процедуры банкротства.
Кроме того, региональная служба государственного строительного надзора определила механизм особого режима проводимых проверок, который позволяет обеспечить должный надзор за строительством.
Ростовская область, Южный федеральный округ
13 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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