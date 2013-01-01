В Ростовской области поддержат предприятия оборонного комплекса и строительной отрасли при пандемии



Власти Ростовской области поддержат предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые выполняют государственный заказ. Все 25 региональных предприятий комплекса продолжили работу в режиме карантинных ограничений. Также разрабатывается комплекс мер по поддержке строительной отрасли для исключения остановки строительства объектов в условиях проведения противоэпидемических мероприятий в условиях пандемии коронавируса.

По наиболее значимым государственным контрактам предприятия ОПК поддержат с помощью авансирования 80% работ. В строительной отрасли временно смягчены требования действующего законодательства к застройщикам. Антикризисные меры также коснутся возможного нарушения сроков передачи объектов долевого строительства, завершения строительства, а также процедуры банкротства. Кроме того, региональная служба государственного строительного надзора определила механизм особого режима проводимых проверок, который позволяет обеспечить должный надзор за строительством. Ростовская область, Южный федеральный округ

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