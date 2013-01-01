В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики



В Волгодонске на площадке филиала АО «АЭМ-Технологии» Атоммаш» начали выпускать трубопроводы высокого и низкого давлений из углеродистых и легированных сталей, предназначенные для атомных и тепловых станций, объектов газонефтехимического комплекса.

Комплекс производственной мощностью 250 тонн в месяц создан в результате переезда и объединения двух отраслевых предприятий из Оренбурга и Удомля в Тверской области. Он включает в себя современное станочное оборудование, развитую инфраструктуру, системы контроля качества.

По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, объединение на одной технологической площадке сокращает сроки производственных процессов, снижает себестоимость, повышает конкурентоспособность предприятия, а также обеспечивает создание новых высококвалифицированных рабочих мест в Волгодонске.Сегодня на АТМ работает 119 человек, а в перспективе общее число сотрудников предприятия превысит 200 человек. С учетом планов по набору персонала на «Атоммаше», в ближайший год волгодонскими предприятиями в общей сложности будет создано более 700 рабочих мест.

Создание новых производств на базе «Атоммаша» стало возможным благодаря сосредоточению в одном цехе основных потоков изготовления оборудования ядерного острова АЭС. На освобожденных площадях запускается производство других отраслевых предприятий. В частности, на территории «Атоммаша» компания «НоваВинд» будет производить оборудование для ветроэнергетики.

Релокация АТМ и компактизация «Атоммаша» является частью проекта повышения эффективности машиностроительного дивизиона Росатома. В результате реализации этого проекта существенно сокращены расходы на содержание площадей и зданий, оптимизированы производственные потоки, а производительность труда на ряде предприятий выросла в полтора-два раза.

Ростовская область, Южный федеральный округ