В Ростовской области открылось новое производство оборудования для атомной энергетики
В Волгодонске на площадке филиала АО «АЭМ-Технологии» Атоммаш» начали выпускать трубопроводы высокого и низкого давлений из углеродистых и легированных сталей, предназначенные для атомных и тепловых станций, объектов газонефтехимического комплекса.
По словам генерального директора АО «Атомэнергомаш» Андрея Никипелова, объединение на одной технологической площадке сокращает сроки производственных процессов, снижает себестоимость, повышает конкурентоспособность предприятия, а также обеспечивает создание новых высококвалифицированных рабочих мест в Волгодонске.Сегодня на АТМ работает 119 человек, а в перспективе общее число сотрудников предприятия превысит 200 человек. С учетом планов по набору персонала на «Атоммаше», в ближайший год волгодонскими предприятиями в общей сложности будет создано более 700 рабочих мест.
Создание новых производств на базе «Атоммаша» стало возможным благодаря сосредоточению в одном цехе основных потоков изготовления оборудования ядерного острова АЭС. На освобожденных площадях запускается производство других отраслевых предприятий. В частности, на территории «Атоммаша» компания «НоваВинд» будет производить оборудование для ветроэнергетики.
Релокация АТМ и компактизация «Атоммаша» является частью проекта повышения эффективности машиностроительного дивизиона Росатома. В результате реализации этого проекта существенно сокращены расходы на содержание площадей и зданий, оптимизированы производственные потоки, а производительность труда на ряде предприятий выросла в полтора-два раза.
Ростовская область, Южный федеральный округ
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