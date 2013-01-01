В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном



В городе Азов Ростовской области при участии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялась торжественная церемония открытия завода компании «Ай-пласт» (Татарстан) по производству промышленной пластиковой тары. На первом этапе в проект вложено 600 млн рублей. Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. На заводе будет создано до 50 рабочих мест.

Ввод в эксплуатацию первой очереди завода позволяет наладить выпуск полимерной тары для сельхозпродукции в объеме 5 тыс. тонн в год. На площадке установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel. Оборудование предназначено для производства крупногабаритных контейнеров «Айбокс» для хранения овощей и фруктов. Продукцию планируется поставлять во все регионы юга России.

Второй подэтап будет завершён до конца 2020 года и предполагает запуск производства всей линейки пластиковых контейнеров для твёрдых бытовых отходов объемом 9-10 тысяч тонн продукции в год. По словам исполнительного директора «Ай-Пласта» Александра Ермоленко, на втором этапе планируется ввести в эксплуатацию более мощный термопластавтомат.

«Это вторая подобная машина в России, первая стоит на нашей основной площадке, вторая будет здесь, подобных машин нет ни в России, ни в Восточной Европе», - отметил он.

Соглашение о строительстве в Азове завода «Ай-Пласт» было подписано в рамках Сочинского экономического форума. Основное производство «Ай-Пласта» находится в городе Нижнекамске.

Ростовская область, Южный федеральный округ