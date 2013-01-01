Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
08 АВГ, 13:59 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    72,8914

08 АВГ, 13:59 МСК
USD (ЦБ)    65,1299
EUR (ЦБ)    72,8914

В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном

Авг 8
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном

В городе Азов Ростовской области при участии президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и губернатора Ростовской области Василия Голубева состоялась торжественная церемония открытия завода компании «Ай-пласт» (Татарстан) по производству промышленной пластиковой тары. На первом этапе в проект вложено 600 млн рублей. Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. На заводе будет создано до 50 рабочих мест.
Ввод в эксплуатацию первой очереди завода позволяет наладить выпуск полимерной тары для сельхозпродукции в объеме 5 тыс. тонн в год. На площадке установлены два термопластавтомата австрийской компании Engel. Оборудование предназначено для производства крупногабаритных контейнеров «Айбокс» для хранения овощей и фруктов. Продукцию планируется поставлять во все регионы юга России.

Второй подэтап будет завершён до конца 2020 года и предполагает запуск производства всей линейки пластиковых контейнеров для твёрдых бытовых отходов объемом 9-10 тысяч тонн продукции в год. По словам исполнительного директора «Ай-Пласта» Александра Ермоленко, на втором этапе планируется ввести в эксплуатацию более мощный термопластавтомат.

«Это вторая подобная машина в России, первая стоит на нашей основной площадке, вторая будет здесь, подобных машин нет ни в России, ни в Восточной Европе», - отметил он.

Соглашение о строительстве в Азове завода «Ай-Пласт» было подписано в рамках Сочинского экономического форума. Основное производство «Ай-Пласта» находится в городе Нижнекамске.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Авг:
8 Авг:
7 Авг:
Центральный федеральный округ:
7 Авг:
7 Авг:
7 Авг:
РОССИЯ:
8 Авг:
7 Авг:
7 Авг:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?

Взорванная тишина. Почему Украина упорно нарушает режим перемирия в Донбассе?
Политика

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости

Растет конфликт Индии и Пакистана,США и Великобритания идут к свободной торговле, Россия инвестирует в АЭС и другие новости
События и факты

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?

«Дорогие клиенты». Как растет на черном рынке стоимость баз данных российских банков?
Экономика

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах

Свидетель Порошенко. Прокурор Украины рассказал о статусе экс-президента в 14 уголовных делах
Политика

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения

Молодёжное сотрудничество укрепит российско-азербайджанские отношения
Интервью и комментарии

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны

Ядерная угроза. Большинство россиян помнит о Хиросиме и половина боится ядерной войны
Исследования

Узнай, страна

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области

В Кемеровской области реконструировали погрузочный комплекс на шахте «СУЭК-Кузбасса» за 0,5 млрд руб

В Кемеровской области реконструировали погрузочный комплекс на шахте «СУЭК-Кузбасса» за 0,5 млрд руб

В Ингушетии ввели в эксплуатацию новую станцию для водоснабжения четырех населенных пунктов

В Ингушетии ввели в эксплуатацию новую станцию для водоснабжения четырех населенных пунктов

В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном

В Ростовской области открыли современный завод крупногабаритных контейнеров совместно с Татарстаном

Новости дня

13:39 Курс доллара опустился до 65,2 рубля Курс доллара опустился до 65,2 рубля
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
Польза ограничений. Что получила Россия за пять лет продовольственного эмбарго?
13:26 В бундестаге напомнили о том, что немцы должны благодарить русских за объединение Германии В бундестаге напомнили о том, что немцы должны благодарить русских за объединение Германии
13:06 Задержан фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин Задержан фигурант дела о массовых беспорядках в Москве Сергей Фомин
12:35 Артемий Лебедев заявил, что не вернется в Россию Артемий Лебедев заявил, что не вернется в Россию
12:00 Сенатор СФ заявил, что Крым вернется Украине только если Россия перестанет существовать Сенатор СФ заявил, что Крым вернется Украине только если Россия перестанет существовать
11:10 На компанию Apple подали в суд из-за возможной прослушки На компанию Apple подали в суд из-за возможной прослушки
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
Безопасный полет. Зачем серверы с персональными данными авиапассажиров требуют перенести в Россию?
10:25 За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили перемирие За прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили перемирие

Узнай, страна!

13:42 Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области Минтранс России поддерживает проекты развития транспортной инфраструктуры Астраханской области
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
Наводят мосты. Какого прогресса добились в Минске в урегулировании конфликта на Донбассе?
12:39 В Кемеровской области реконструировали погрузочный комплекс на шахте «СУЭК-Кузбасса» за 0,5 млрд руб В Кемеровской области реконструировали погрузочный комплекс на шахте «СУЭК-Кузбасса» за 0,5 млрд руб
07 АВГ, 16:14 В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы В Астраханской области ужесточают борьбу с незаконным выловом рыбы
07 АВГ, 11:21 Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения Энергетики Кинешемского района электрических сетей Ивэнерго повышают надежность электроснабжения
31 ИЮЛ, 08:50 В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв» В Астраханской области начался основной этап конкурса «Губернаторский резерв»
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
Свернуть МФО. Как в России зачищают рынок микрофинансирования и от чего защищают россиян?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter