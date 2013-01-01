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В Ростовской области открыли производство реагентов на основе метанола для нефтегазодобычи

Фев 11
Москва Центральный федеральный округ
В Ростовской области открыли производство реагентов на основе метанола для нефтегазодобычи

Волгодонская компания «НПО НИИПАВ» до конца этого года планирует ввести в эксплуатацию еще одну аналогичную установку и в течение двух лет занять 10-15% российского рынка нефтепромысловых реагентов.
В 2018 году прирост выручки НИИПАВ составил примерно 30%, объемы производства выросли с 10-12 тыс. до 15 тыс. тонн. Ввод новых установок позволит увеличить мощности предприятия в полтора-два раза — до 15-20 тыс. тонн в год.

Проект общей стоимостью около 40 млн рублей реализуется совместно с производителем и продавцом химпродукции ГК «Зиракс».

По оценкам экспертов, растущий спрос на реагенты должна обеспечить ситуация на рынке - необходимость повышать отдачу на старых месторождениях с большой выработкой, а также осваивать новые месторождения со сложными условиями нефтедобычи.

По данным эксперта-аналитика АО «ФИНАМ» Алексея Калачева, в прошлом году в России было произведено 191,2 тыс. тонн поверхностно-активных веществ (за исключением мыла), и это был рост на 36,75% по сравнению с 2017 годом. В том числе в Южном федеральном округе было произведено 15,7 тыс. тонн ПАВ (кроме мыла), рост на 32,2% год к году. Импорт в Россию товаров из группы «ПАВ» (кроме мыла) составил чуть более 300 тыс. тонн. То есть общий объем рынка ПАВ мог составить около 500 тыс. тонн.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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