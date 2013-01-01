В Ростовской области открыли производство изделий из полимерных композитных материалов



Научно-технологический центр «Технология композитов» будет работать на базе Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) в Новочеркасске открылся центр по производству изделий из полимерных композитных материалов.

Создание НТЦ позволит сконцентрировать в регионе работы по развитию технологий для изготовления композитных изделий методом автоматизированной выкладки с использованием отечественных композиционных материалов.

Учёные НИИ ВИУС более сорока лет ведут разработки в области технологий, оборудования и программного обеспечения для создания изделий из полимерных композитных материалов методами непрерывной намотки. За это время выпущено более 30-ти модификаций намоточных станков, с помощью которых изготавливаются баллоны высокого давления, ракетные двигатели твердого топлива, судовые антенные обтекатели, детали авиационной техники, различные ёмкости и прочие изделия.

В мире существует около десяти способов создания композиционных материалов, которые позволяют получать лёгкие, прочные, жёсткие конструкции с необходимыми эксплуатационными характеристиками. НТЦ «Технология композитов» применяет два способа — намотку и выкладку, разрабатывая под эти технологии оборудование и программное обеспечение.

Заместитель директора НТЦ «Технологии композитов» Дмитрий Князев отметил, что намоточных и выкладочных станков сегодня в России производится крайне мало и российские предприятия вынуждены покупать импортное оборудование. А в НТЦ станки производятся из отечественных материалов, над ними работают программисты, конструкторов и инженеры предприятия.

На новую продукцию уже поступили заказы от компаний ракетно-космической отрасли, ведутся переговоры с вертолетостроительным заводом в Ростове.В числе заказчиков НТЦ «Технология композитов» компании с мировыми именами: ПАО «Ракетно-космическая «Энергия им. С.П. Королева», АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова», АО «Центральный Научно-исследовательский институт специального машиностроения» и многие другие.

Ростовская область, Южный федеральный округ