В Ростовской области начали строительство автомобильного моста в городе атомщиков за 7,8 млрд рублей



В Волгодонске — городе, где работают четыре энергоблока Ростовской атомной электростанции, состоялась церемония закладки первого камня в основание нового автомобильного моста через Сухо-Соленовскую балку. Сооружение, стоимость которого оценивается в 7,8 млрд рублей, соединит две части города атомной энергетики.

Компания «Ростовавтомост» приступает к строительству мостового перехода длиной 3,8 км и шириной 27 метров на четыре полосы движения с тротуаром и велодорожкой.

Кроме того, начато масштабное обновление внутригородских дорожно-транспортных сетей. Продолжается реконструкция межрегиональных автодорог, соединяющих Волгодонск с другими муниципалитетами области, а также соседними регионами.

Ростовская область, Южный федеральный округ