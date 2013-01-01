В Ростовской области начали строительство автомобильного моста в городе атомщиков за 7,8 млрд рублей
Мар 11
В Волгодонске — городе, где работают четыре энергоблока Ростовской атомной электростанции, состоялась церемония закладки первого камня в основание нового автомобильного моста через Сухо-Соленовскую балку. Сооружение, стоимость которого оценивается в 7,8 млрд рублей, соединит две части города атомной энергетики.
Компания «Ростовавтомост» приступает к строительству мостового перехода длиной 3,8 км и шириной 27 метров на четыре полосы движения с тротуаром и велодорожкой.
Кроме того, начато масштабное обновление внутригородских дорожно-транспортных сетей. Продолжается реконструкция межрегиональных автодорог, соединяющих Волгодонск с другими муниципалитетами области, а также соседними регионами.
Ростовская область, Южный федеральный округ
11 Мар 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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