В Ростовской области на АЭС приступили к окончательной сборке реактора первого энергоблока
Апр 3
В Волгодонске специалисты Ростовской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта приступили к окончательной сборке реактора на энергоблоке N1. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы и включение энергоблока в сеть.
За отведенные для работ полтора месяца на энергоблоке N1 провели капитальный ремонт реакторной установки и цилиндра низкого давления паротурбинной установки, выполнили средний ремонт турбогенератора с выводом ротора.
Проверено и отремонтировано основного оборудования реакторной установки, турбинного отделения и трех систем безопасности. Кроме того, на энергоблоке N1 в реактор с помощью специальной автоматической машины загрузили топливо.
Ростовская область, Южный федеральный округ
3 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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