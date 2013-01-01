В Ростовской области на АЭС приступили к окончательной сборке реактора первого энергоблока



В Волгодонске специалисты Ростовской АЭС в рамках планово-предупредительного ремонта приступили к окончательной сборке реактора на энергоблоке N1. В ближайшее время начнутся пусконаладочные работы и включение энергоблока в сеть.

За отведенные для работ полтора месяца на энергоблоке N1 провели капитальный ремонт реакторной установки и цилиндра низкого давления паротурбинной установки, выполнили средний ремонт турбогенератора с выводом ротора. Проверено и отремонтировано основного оборудования реакторной установки, турбинного отделения и трех систем безопасности. Кроме того, на энергоблоке N1 в реактор с помощью специальной автоматической машины загрузили топливо. Ростовская область, Южный федеральный округ

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