В Ростове-на-Дону заработал новый завод по обработке драгметаллов мощностью 1 тонна изделий в месяц



В столице Ростовской области открылся Донской завод по обработке драгоценных металлов (ООО «ДЗДМ»). Инвестиции в проект составили около 600 млн рублей. Завод рассчитан на мощность 1000 кг ювелирных изделий в месяц. На предприятии создано более 70 рабочих мест.

Сейчас на заводе закончили пусконаладочные работы и перешли на производственный цикл. На начальном этапе ежемесячный объем производства составляет 200 кг ювелирных изделий при полной проектной мощности — 1000 кг готовой продукции в месяц.

ДЗДМ нацелен на выпуск практически всего спектра ювелирных украшений — от обручальных колец до цепочек ручного и машинного плетения. В процессе производства применяются передовые итальянские технологии. Завод еженедельно поставляет промышленные партии ювелирных изделий своим партнерам — оптовым компаниям, которые реализуют продукцию в регионах России.

По словам генерального директора ООО «ДЗДМ» Михаила Косинского, «точкой роста нового предприятия может стать производство ювелирных изделий на экспорт».

«Следующий этап развития нашего предприятия мы видим в социальной миссии, — отметил Михаил Косинский. - Мы вплотную рассматриваем организацию рабочих мест для людей с ограниченными возможностями здоровья и поддержку ювелирной школы в России».

Ростовская область, Южный федеральный округ