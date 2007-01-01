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В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

Авг 14
Москва Центральный федеральный округ
В Ростове-на-Дону сконструировали уникальный 3D-биопринтер для пластической хирургии и фармацевтики

Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали биопринтер BION-F, с помощью которого можно быстро создавать материалы, имитирующие естественные ткани. На печатание одного опорного матрикса требуется от 20 минут до нескольких часов, в зависимости от размера и сложности выращиваемой структуры. Устройство планируется использовать в аддитивном производстве живых тканей для регенеративной медицины, косметической хирургии и фармакологии.
Новое оборудование сможет применяться для печати биоактивных каркасов из смеси материалов, поддерживающих жизнеспособность клеток. В качестве основного материала используются специальные биоматериалы, которые позволяют создавать ткань, максимально схожую с природной.

По словам разработчика функционального биопринтера BION-F Сергея Чапека, уникальность устройства состоит в простоте его создания. «Мы решили использовать технологию быстрого прототипирования, а именно 3D-печать. Данный метод позволил значительно сократить время и затраты на производство биопринтера», — отметил он.

С помощью BION-F можно производить различные манипуляции: создавать скаффолды — трехмерные подложки для пространственного формирования будущей клеточной структуры, осуществлять печать с использованием биочернил (гидрогеля с живыми клетками) и т.д.

Устройство уже используется для тканевой инженерии и проведения исследований в области регенеративной и косметической медицины. Кроме того, аппаратура применяется для фармацевтического тестирования и подбора лекарственных препаратов.

Ростовская область, Южный федеральный округ



 
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