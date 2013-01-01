В Ростове-на-Дону открылся новый роботизированный логистический терминал



В Ростове-на-Дону состоялась торжественная церемония открытия нового логистического терминала класса «А» общей площадью около 7 тыс. кв. метров. Инвестиции в проект составили более 340 млн рублей, создано 50 новых высокопроизводительных рабочих мест.

Инвестором проекта выступило «Северо-Кавказское логистическое предприятие», крупнейший складской распределительный центр потребительской кооперации на Северном Кавказе.

Строительство второго логистического терминала класса «А» велосьв течение двух лет. В новом терминале используются новейшие технологии в области логистики с обеспечением уровня обработки грузов, а также с полным спектром услуг по ответственному хранению, углубленной обработке и транспортировке грузов, дополнительных сервисных услуг и операций в системе регионального товародвижения.

В рамках проекта реализованы уникальные, соответствующие мировым новациям, технологии, в том числе в сфере экологии. Это, в первую очередь, использование «зеленой» складской роботизированной техники с нулевым выбросом загрязняющих веществ в атмосферу.

Здесь также возможна работа с грузом на высоте до 18,5 м и внедрен электронный внутрискладской документооборот, интегрированный с электронной информационной системой управления складом.

Ростовская область, Южный федеральный округ