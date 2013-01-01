В России создали первый лазерный биопринтер, который произведет переворот в регенеративной медицине



В Москве ученые Сеченовского университета совместно с научными сотрудниками Института фотонных технологий ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» создали первый в России лазерный биопринтер, который может произвести кардинальный переворот в регенеративной медицине. Новая технология позволяет точно и быстро «печатать» живые тканевые структуры с включением сосудов.

Первый отечественный лазерный биопринтер BioDrop работает по технологии биопечати на основе переноса клеток, индуцированных лазером. Это дает возможность с высокой точностью оперировать биомолекулами и клетками тканей человека или животного. С помощью лазера их можно переносить на субстрат (например, полимерную пленку), формируя ткань с заданными свойствами.

«Главное отличие BioDrop в том, что он может использовать различные готовые структуры из клеток — сфероиды или клеточные пласты, а также очень точно и быстро их перемещать. Это значительно ускоряет и упрощает процесс создания новой ткани. Биопринтер позволяет конструировать сложные структуры с включением сосудов, что повышает вероятность их успешного приживления при трансплантации», — прокоммментировал директор Института регенеративной медицины Сеченовского университета Петр Тимашев.

Сегодня ученые ведут работу над созданием искусственной барабанной перепонки, на новейшем лазерном биопринтере BioDrop. Предварительные результаты показывают, что применение тканевой инженерии позволяет значительно улучшить закрытие перфорации барабанной перепонки по сравнению с традиционными методами лечения и уверенно прогнозировать успех применения технологии биопринтинга. В ближайшее время начнутся доклинические испытания первой в России напечатанной барабанной перепонки.

Москва, Центральный федеральный округ