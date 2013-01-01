В России начались испытания отечественного мотоцикла проекта «Кортеж»



Тяжелый мотоцикл проекта «Кортеж» проходит заводские испытания. Байк российского производства способен разгоняется от нуля до 100 километров за 3,5 секунды и развивать максимальную скорость до 250 километров в час.

Впервые прототип мотоцикла «Иж» был представлен на форуме «Армия-2017», затем образец был продемонстрирован президенту России Владимиру Путину.

Габариты мотоцикла - 2900×940×1250 мм при массе 510 килограммов. Крутящий момент — 180 Hм. Машина оснащена бензиновым оппозитным двигателем мощностью 110 киловатт. Серийное производство мотоцикла начнется с 2020 года.

По словам главы «Ростеха» Сергея Чемезова, его планируют выпустить под брендом «Иж» на российском и на зарубежном рынках. Проект реализуется государственным научно-исследовательским автомобильным и автомоторным институтом «НАМИ» совместно с зарубежными партнерами.

Удмуртская Республика, Приволжский федеральный округ