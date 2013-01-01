В России начали модернизацию сверхдальних противолодочных самолётов Ту-142



Авиация ВМФ России начала модернизацию сверхдальних противолодочных самолетов Ту-142 (по кодификации НАТО - Bear-F). В процессе серийного производства с 1972 года «морской охотник» неоднократно модифицировался. Теперь самолет станет универсальным и сможет действовать как дальний бомбардировщик.

После внесенных изменений в конструкцию и оборудование Ту-142 смогут в течение более длительного времени кружить в воздухе, отслеживая не только подводные лодки, но и наземную военную технику. Оснащение прицельной системой «Гефест» позволит повысить эффективность применения глубинных и обычных авиабомб.

Модифицированный самолет сможет находить противника в воде при помощи самонаводящейся головки и наносить удары по целям, расположенным в тысячах километров от базы.

Модернизации коснется системы управления бортовым вооружением, пилотажно-навигационной аппаратуры и других систем самолета, что в итоге должно улучшить его противолодочные возможности и расширить спектр боевого применения.

Москва, Центральный федеральный округ