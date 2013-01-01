В Рязанской области завершили масштабный проект по модернизации газотранспортной системы ЦФО



В Касимовском районе Рязанской области ввели в эксплуатацию новый магистральный газопровод «Компрессорная станция «Путятинская» – Касимовское подземное хранилище газа», который был построен в рамках инвестиционного проекта ПАО «Газпром». Его запуск завершил масштабную программу по реконструкции газотранспортных мощностей, что позволило увеличить максимальную подачу газа на территорию регионов Центрального федерального округа.

Проект был разделен на три этапа и предусматривал последовательный ввод в эксплуатацию газотранспортных объектов на территории Путятинского, Шиловского и Касимовского районов Рязанской области.

В рамках проекта построено более ста километров газопровода, проведена масштабная модернизация действующей газотранспортной системы, построен крупнейший в Центральной России узел хранения и транспортировки газа, который не только обеспечивает примыкающие области, но и создает резервные мощности для поставки газа за пределы России.

Рязанская область, Центральный федеральный округ