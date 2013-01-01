В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков



При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) «Завод точного литья» в Рязани освоил производство стальных отливок весом от 100 до 2500 кг и га четверть увеличило мощность выпуска литья - до 15 тыс. тонн в год

Общий размер инвестиций превысил 527 млн рублей. ФРП в 2018 году предоставил «Заводу точного литья» льготный заем на сумму 350 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С помощью этих средств завод приобрел современное высокотехнологичное оборудование – формовочный комплекс с выбивной решеткой, промышленную индукционную печную систему, закалочный комплекс и технологическую линию по производству литейных стержней из стержневой смеси.

В новом цеху рязанское предприятие производит колесные центры, кронштейны, корпуса буксы для железнодорожных и трамвайных вагонов, шкивов и корпусов редуктора для лифтов, станин и чугунных бабок для станков.

По словам директора ФРП Романа Петруца. рязанский проект обладает импортозамещающим эффектом и позволяет повысить уровень локализации конечной продукции российских машиностроительных предприятий. Он отметил, что уровень локализации, «Ульяновского станкозавода» вырастет с 30 до 50 процентов.

Основные потребителями произведенных в Рязани изделий для вагонов являются такие машиностроительные предприятия как Siemens, Трансмашхолдинг, Метровагонмаш, Ростсельмаш, Ногинский завод топливной аппаратуры, Демиховский машиностроительный завод, Тверской вагоностроительный завод. А основными заказчиками рязанских комплектующих для лифтов и станков стали OTIS, «Сарапульский электрогенераторный завод» и «Ульяновский станкозавод», которые ранее закупали эти комплектующие за рубежом.

Новое оборудование позволило сделать производство «Завода точного литья» более экологичным. Система генерации помогает перерабатывать формовочные смеси для отливок из уже использованного песка и связующих веществ, так что объем новых материалов в создании формовочных смесей составляет не более 15-30 процентов..

Рязанская область, Центральный федеральный округ