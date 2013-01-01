Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 МАР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    64,7347
EUR (ЦБ)    72,7230

29 МАР, 17:51 МСК
USD (ЦБ)    64,7347
EUR (ЦБ)    72,7230

В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков

Мар 29
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков

При поддержке Фонда развития промышленности (ФРП) «Завод точного литья» в Рязани освоил производство стальных отливок весом от 100 до 2500 кг и га четверть увеличило мощность выпуска литья - до 15 тыс. тонн в год
Общий размер инвестиций превысил 527 млн рублей. ФРП в 2018 году предоставил «Заводу точного литья» льготный заем на сумму 350 млн рублей по программе «Комплектующие изделия». С помощью этих средств завод приобрел современное высокотехнологичное оборудование – формовочный комплекс с выбивной решеткой, промышленную индукционную печную систему, закалочный комплекс и технологическую линию по производству литейных стержней из стержневой смеси.

В новом цеху рязанское предприятие производит колесные центры, кронштейны, корпуса буксы для железнодорожных и трамвайных вагонов, шкивов и корпусов редуктора для лифтов, станин и чугунных бабок для станков.

По словам директора ФРП Романа Петруца. рязанский проект обладает импортозамещающим эффектом и позволяет повысить уровень локализации конечной продукции российских машиностроительных предприятий. Он отметил, что уровень локализации, «Ульяновского станкозавода» вырастет с 30 до 50 процентов.

Основные потребителями произведенных в Рязани изделий для вагонов являются такие машиностроительные предприятия как Siemens, Трансмашхолдинг, Метровагонмаш, Ростсельмаш, Ногинский завод топливной аппаратуры, Демиховский машиностроительный завод, Тверской вагоностроительный завод. А основными заказчиками рязанских комплектующих для лифтов и станков стали OTIS, «Сарапульский электрогенераторный завод» и «Ульяновский станкозавод», которые ранее закупали эти комплектующие за рубежом.

Новое оборудование позволило сделать производство «Завода точного литья» более экологичным. Система генерации помогает перерабатывать формовочные смеси для отливок из уже использованного песка и связующих веществ, так что объем новых материалов в создании формовочных смесей составляет не более 15-30 процентов..

Рязанская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
29 Мар:
29 Мар:
29 Мар:
Центральный федеральный округ:
29 Мар:
28 Мар:
28 Мар:
РОССИЯ:
28 Мар:
28 Мар:
28 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 2

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 3

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

В Тульской области открыли завод по производству аэрозольных баллонов

В Тульской области открыли завод по производству аэрозольных баллонов

В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков

В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков

В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике»

В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике»

В Ханты-Мансийском автономном округе открыли крупнейший в регионе «Центр югорского спорта»

В Ханты-Мансийском автономном округе открыли крупнейший в регионе «Центр югорского спорта»

Новости дня

17:39 Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян Банк России обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:23 Медведев прокомментировал арест Абызова Медведев прокомментировал арест Абызова
16:48 Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели Медведев пообещал не регулировать интернет по китайской модели
16:33 Госдума рассмотрит законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк Госдума рассмотрит законопроекты о праве работника выбирать зарплатный банк
15:55 Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии Эксперты назвали причину падения Boeing 737 MAX в Эфиопии
15:37 Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного Валентину Матвиенко наградили орденом Андрея Первозванного
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:06 Социальные пенсии повысят с 1 апреля Социальные пенсии повысят с 1 апреля

Узнай, страна!

17:29 В Тульской области открыли завод по производству аэрозольных баллонов В Тульской области открыли завод по производству аэрозольных баллонов
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:08 В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков В Рязанской области запустили литейное производство комплектующих для вагонов, лифтов и станков
16:25 В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике» В Ростовской области завершили модернизации производства на «Шахтинской керамике»
09:08 В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова В Тамбовской области стартовал международный фестиваль имени Рахманинова
28 МАР, 12:08 Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке Казахстан ждет омских предпринимателей на крупнейшей строительной и интерьерной выставке
27 МАР, 11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter