В Рязанской области создали второй в России станкоинструментальный кластер
Июл 22
В Рязани 16 отраслевых предприятий и региональный Фонд развития промышленности подписали соглашение о создании второго в России (после петербургского) станкоинструментального кластера. Основная цель объединения – развитие кооперации в машиностроительной отрасли. На ближайшие три года планируется определить совместные инвестиционные проекты, которые предприятия смогут реализовать, претендуя на меры государственной поддержки.
Среди участников кластера – Рязанский машиностроительный завод, «Тяжпресммаш», «Завод точного литья», Рязанский инструментальный завод и другие. Помимо предприятий в кластер вошли филиал Московского политехнического университета и государственный Фонд развития промышленности Рязанской области.
Создание станкоинструментального кластера направлено на реализацию направлений нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». В дальнейшем в регионе планируется создать кластеры радиоэлектроники и производителей строительных материалов.
Рязанская область, Центральный федеральный округ
22 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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