В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека



В Рязанской области специалисты компании «Аврора роботикс» создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

Робот «Юниор Дезинфектор 2020» уже прошел испытания. Он может быть собран как на гусеницах, так и на колесном приводе, обладает повышенной проходимостью, может двигаться по лестницам и преодолевать другие препятствия.

Грузоподъемность его платформы робота-дезинфектора составляет 50 кг, что позволяет разместить на нем достаточно объемные резервуары с распыляемой жидкостью. Машина может работать на одном заряде около двух часов.

Инновационная альтернатива классическому процессу дезинфекции помещений позволяет осуществлять эту работу в автономном режиме или дистанционно оператором, обеспечивая полную безопасность жизни и здоровья персонала и значительно упрощая процесс обработки.

Рязанская область, Центральный федеральный округ