Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
22 АПР, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    77,0416
EUR (ЦБ)    83,6826

22 АПР, 17:14 МСК
USD (ЦБ)    77,0416
EUR (ЦБ)    83,6826
Все для победы Коронавирус

В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека

Апр 22
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека

В Рязанской области специалисты компании «Аврора роботикс» создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Робот «Юниор Дезинфектор 2020» уже прошел испытания. Он может быть собран как на гусеницах, так и на колесном приводе, обладает повышенной проходимостью, может двигаться по лестницам и преодолевать другие препятствия.

Грузоподъемность его платформы робота-дезинфектора составляет 50 кг, что позволяет разместить на нем достаточно объемные резервуары с распыляемой жидкостью. Машина может работать на одном заряде около двух часов.

Инновационная альтернатива классическому процессу дезинфекции помещений позволяет осуществлять эту работу в автономном режиме или дистанционно оператором, обеспечивая полную безопасность жизни и здоровья персонала и значительно упрощая процесс обработки.

Рязанская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Апр:
22 Апр:
22 Апр:
Центральный федеральный округ:
22 Апр:
22 Апр:
21 Апр:
РОССИЯ:
22 Апр:
21 Апр:
21 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Правительство предлагает разрешить полиции оцеплять дома и вскрывать машины

Правительство предлагает разрешить полиции оцеплять дома и вскрывать машины
Политика

Цены на газ в Европе оказались ниже, чем в России

Цены на газ в Европе оказались ниже, чем в России
Экономика

Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России

Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России
Экономика

Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти

Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти
Экономика 2

У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи

У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи
Экономика 8

Битва за урожай. Какой ценой доставался хлеб в Великую Отечественную войну?

Битва за урожай. Какой ценой доставался хлеб в Великую Отечественную войну?
Общество

Узнай, страна

Ювелиры просят о помощи

Ювелиры просят о помощи

В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека

В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека

В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола

В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола

В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

Новости дня

16:32 Темпы роста промышленного производства России в марте снизились до 0,3% Темпы роста промышленного производства России в марте снизились до 0,3%
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:52 Мишустин: подготовку регионов к COVID-19 нельзя назвать удовлетворительной Мишустин: подготовку регионов к COVID-19 нельзя назвать удовлетворительной
15:21 Что делать, если закончились деньги? Что делать, если закончились деньги?
14:44 Погибшие от коронавируса поздно обратились за помощью Погибшие от коронавируса поздно обратились за помощью
13:57 Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома
13:19 Доля бизнесменов в онлайн-торговле выросла до 50% Доля бизнесменов в онлайн-торговле выросла до 50%
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
12:52 Назван срок начала нового учебного года Назван срок начала нового учебного года

Узнай, страна!

16:13 Ювелиры просят о помощи Ювелиры просят о помощи
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
14:08 В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека
13:55 В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола
13:40 В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя
13:09 В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов
12:24 В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
12:05 В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль» В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль»
21 АПР, 16:20 В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест
21 АПР, 16:03 В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
21 АПР, 15:46 В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter