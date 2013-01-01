В Рязанской области создали первого в России робота для дезинфекции помещений без участия человека
Апр 22
В Рязанской области специалисты компании «Аврора роботикс» создали робота, способного дезинфицировать зараженные помещения без участия человека, что особенно актуально в условиях борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Робот «Юниор Дезинфектор 2020» уже прошел испытания. Он может быть собран как на гусеницах, так и на колесном приводе, обладает повышенной проходимостью, может двигаться по лестницам и преодолевать другие препятствия.
Грузоподъемность его платформы робота-дезинфектора составляет 50 кг, что позволяет разместить на нем достаточно объемные резервуары с распыляемой жидкостью. Машина может работать на одном заряде около двух часов.
Инновационная альтернатива классическому процессу дезинфекции помещений позволяет осуществлять эту работу в автономном режиме или дистанционно оператором, обеспечивая полную безопасность жизни и здоровья персонала и значительно упрощая процесс обработки.
Рязанская область, Центральный федеральный округ
22 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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