В Рязани станкостроители выполнили заказ на токарный станок с ЧПУ для изготовления 10-тонных деталей



Рязанским станкостроительным предприятием ПКФ «Станкосервис» изготовлен и отгружен первый из трех тяжелых токарных станков с числовым программным управлением (ЧПУ) в рамках контракта с крупным российским предприятием. Станок предназначен для токарной обработки крупногабаритных деталей — до 5 метров в длину и весом до 10 тонн.

Станок оснащен современной системой ЧПУ, головкой смены инструмента на 12 позиций и системой контроля износа инструмента. Это позволяет производить длительную обработку массивных заготовок с минимальным участием оператора. Максимальный диаметр обработки над суппортом — 650 мм, над станиной — 1000 мм. Дополнительное оборудование, комплектующееся к станку, существенно расширяет возможности по обработке крупных деталей с высокой точностью.

Жесткость и виброустойчивость токарного станка данной конструкции позволяет использовать современный быстрорежущий и твердосплавный инструмент при обработке черных и цветных металлов.

Рязанская область, Центральный федеральный округ