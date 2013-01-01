В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel



Резидент ТОСЭР Набережных Челнов ООО «Кама-Трейд Татарстан» инвестировал в проект около 600 млн рублей и установил оборудование, не имеющее аналогов в России и в Европе.

На торжественную церемонию запуска новой линии в автоград приехали представители крупнейших автомобильных предприятий страны - «ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ», «УРАЛ», «БЕЛАЗ».

Проект был реализован при содействии Магнитогорского металлургического комбината при поддержке правительства Татарстана, Минпромторга России, Фонда развития моногородов, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Инвесторы получили в сентябре 2018 года статус резидента ТОСЭР и субсидии через Минэкономики через Министерство промышленности РФ.

Директор ООО «Кама-Трейд Татарстан» Андрей Бредихин отметил, что на первой линии будет производиться EPS-очистка горячекатаного металлопроката толщиной 3–25 мм, уже готовятся опытные партии для заводов России и Белоруссии, а за три года планируется провести модернизацию и вдвое увеличить объем производства.

Сотрудники центра металлообработки прошли обучение у американских партеров компании. В этом году штат вырастет до 80 человек, к концу следующего года здесь должны создать 133 рабочих места.

В 2020 году предприятие планирует инвестировать еще порядка 1 млрд рублей. На свободных площадях появится дополнительный комплекс резки металлопроката.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ