Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
27 МАР, 18:52 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

27 МАР, 18:52 МСК
USD (ЦБ)    64,5925
EUR (ЦБ)    72,7182

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

Мар 27
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

Резидент ТОСЭР Набережных Челнов ООО «Кама-Трейд Татарстан» инвестировал в проект около 600 млн рублей и установил оборудование, не имеющее аналогов в России и в Европе.
На торжественную церемонию запуска новой линии в автоград приехали представители крупнейших автомобильных предприятий страны - «ГАЗ», «КАМАЗ», «УАЗ», «УРАЛ», «БЕЛАЗ».

Проект был реализован при содействии Магнитогорского металлургического комбината при поддержке правительства Татарстана, Минпромторга России, Фонда развития моногородов, Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства.

Инвесторы получили в сентябре 2018 года статус резидента ТОСЭР и субсидии через Минэкономики через Министерство промышленности РФ.

Директор ООО «Кама-Трейд Татарстан» Андрей Бредихин отметил, что на первой линии будет производиться EPS-очистка горячекатаного металлопроката толщиной 3–25 мм, уже готовятся опытные партии для заводов России и Белоруссии, а за три года планируется провести модернизацию и вдвое увеличить объем производства.

Сотрудники центра металлообработки прошли обучение у американских партеров компании. В этом году штат вырастет до 80 человек, к концу следующего года здесь должны создать 133 рабочих места.

В 2020 году предприятие планирует инвестировать еще порядка 1 млрд рублей. На свободных площадях появится дополнительный комплекс резки металлопроката.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
27 Мар:
27 Мар:
27 Мар:
Центральный федеральный округ:
27 Мар:
27 Мар:
26 Мар:
РОССИЯ:
27 Мар:
27 Мар:
26 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии 1

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 8

Узнай, страна

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"

В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии

В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия

В Амурской области построят крупнейший в мире завод по производству гелия

Новости дня

18:25 Защита предложила за освобождение Абызова залог в 1 млрд рублей Защита предложила за освобождение Абызова залог в 1 млрд рублей
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
17:54 Социальные пенсии в России можно будет получать без штампа о прописке Социальные пенсии в России можно будет получать без штампа о прописке
17:33 Кемеровская область получила второе название Кемеровская область получила второе название
17:14 В России подешевел бензин В России подешевел бензин
16:52 Аркадий Дворкович находится в зарубежной командировке Аркадий Дворкович находится в зарубежной командировке
16:14 Ford покинет российский рынок легковых автомобилей Ford покинет российский рынок легковых автомобилей
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
15:47 FIABCI-Россия примет участие в 40-ой выставке-ярмарке "Недвижимость от лидеров" FIABCI-Россия примет участие в 40-ой выставке-ярмарке "Недвижимость от лидеров"

Узнай, страна!

18:35 В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей" В Москве начались испытания чипа для умных счетчиков электроэнергии и гаджетов "интернета вещей"
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18:18 В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel В Республике Татарстан открыли сервисный металлообрабатывающий центр Brandsteel
15:08 В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии В Республике Крым завершают строительство первой линии завода алюминиевой экструзии
14:14 В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей В сельских школах Тамбовщины появятся центры образования цифрового и гуманитарного профилей
11:38 Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда» Градостроительные аспекты национального проекта «Жильё и городская среда»
07:38 Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта Предприниматель, успей зарегистрироваться на бесплатный семинар по основам экспорта
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
21 МАР, 10:56 В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности В Вологде состоялось заседание комитета по содействию внешнеэкономической деятельности

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter