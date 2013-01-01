В Республике Мордовия модернизировали и увеличили производство оптоволокна для российского рынка



На Саранском заводе «Оптиковолоконные Системы» завершили масштабную модернизацию производства оптического волокна. В результате производственные мощности компании увеличись более чем в 1,5 раза — до 4 млн км оптоволокна в год. Общая стоимость проекта составила свыше 950 млн рублей.

На предприятии заменены индукционные печи для вытяжки оптического волокна, запущена в эксплуатацию дополнительная линия вытяжки. Кроме того, введены вспомогательный участок покраски оптоволокна и опытный участок изготовления преформ для производства волокна.

Благодаря новому оборудованию обеспечена возможность значительного расширения ассортимента продукции: начат выпуск окрашенного оптического волокна различных стандартов, волокна с нанесением кольцевых меток, готовится к выпуску волокно с уменьшенным диаметром 200 мкм и другие виды оптических волокон, востребованные рынком.

В настоящее время потребность российского рынка составляет около 7 млн км оптического волокна в год и в основном обеспечивается поставками из-за рубежа. Проект модернизации производства Саранского завода «Оптиковолоконные Системы» сможет удовлетворить более 50% спроса кабельных заводов России на оптоволокно. Высокое качество оптического волокна позволит расширить и экспортные рынки.

АО «Оптиковолоконные Системы» экспортирует готовую продукцию во многие страны мира, в том числе Белоруссию, Польшу, Австрию, Чехию, Нидерланды, Англию, Америку, Китай, Пакистан, Индию и Украину.

Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ